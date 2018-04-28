Лента RSS
Подписаться на ленту
28 апреля 2018, суббота, 16:45
+16°C
Завтра +24°C
+16°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
28. 04. 2018

Нобелевcкую премию по литературе хотят перенести из-за секс-скандала

Шведская академия решает вопрос о том, следует ли отменить Нобелевскую премию 2018 года по литературе после ряда обвинений в сексуальных нападениях. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает Тhe Guardian.

На своем еженедельном заседании, которое состоялось 26 апреля, 11 членов комитета обсудили этот вопрос. Решение ожидается 3 мая.

Отмечается, что в ноябре 2017 года французский фотограф Жан-Клод Арно был обвинен в сексуальных домогательствах и насилии в отношении 18 женщин. Он является мужем члена академии Катарине Фростенсон.

Пять жертв обратились в полицию, однако часть обвинений была отклонена из-за истечения срока давности или отсутствия доказательств.

Ранее были оглашены все лауреаты Нобелевской премии 2017 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.