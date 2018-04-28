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28. 04. 2018

Донецкую фильтровальную станцию обстреляли - штаб

Сепаратисты продолжают нарушать режим прекращения огня при осуществлении ремонтно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает штаб АТО.

Так, начиная с 10:00 28 апреля сепаратисты трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82 и 120 калибра и стрелкового оружия.

"Обстрел района ДФС осуществили несмотря на проведение здесь зеркального патрулирования наблюдателями украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ. В результате преступных действий было сорвано безопасное передвижение рабочего персонала к ДФС для обеспечения работы станции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ будет сопровождать персонал Донецкой фильтровальной станции до конца недели.

Напомним, 18 апреля из-за обстрелов работа Донецкой фильтровальной станции была полностью остановлена. Без воды остались Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватая, Красный Партизан, Крутая Балка и Верхнеторецкое. 

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Источник: korrespondent.net

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