В Vodafone подтвердили восстановление связи в ДНР

В Vodafone подтвердили восстановление связи в оккупированном Донецке. Об этом в пятницу, 28 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь компании Виктория Рубан.

По ее словам, технический мониторинг сети на территории Донецкой области закончили еще ночью.

"С помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Министерству по вопросам временно оккупированных территорий почти решена одна из гуманитарных проблем. Сегодня ночью закончили технический мониторинг сети на неподконтрольной территории Донецкой области. Связь должна появиться, по крайней мере там, где осталось трудоспособное оборудование. Вопрос, надолго ли... Остается надеяться на здравый смысл", - написала Рубан.

Ранее сообщалось, что в Донецке снова заработал Vodafone.

Напомним, 11 января в ДНР и ЛНР пропала мобильная связь оператора Vodafone. Причиной тому стало повреждение оптоволоконного кабеля.

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Источник: korrespondent.net