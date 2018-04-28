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28. 04. 2018

В Луганской области без света более 2000 жителей

В Луганской области по состоянию на утро субботы, 28 апреля, на подконтрольной территории полностью обесточен один населенный пункт, еще девять - частично. Об этом сообщается на странице Луганского энергетического объединения в соцсети Facebook.

Обесточивание произошло из-за погодных условий и ряда других факторов. Всего без света находятся 2057 потребителей в разных частях Луганской области.

Утром была полностью обесточена Пивневка, частично - Зориковка, Морозовка, Кризное, Евсуг. Всего без света - 418 абонентов.

"В большинстве случаев точная причина обесточиваний еще неизвестна. Только относительно Евсуг есть информация о краже трасформаторного масла с КТП-1803 в объеме 160 литров, из-за чего 6 домов в этом селе и остались без света", - сообщают энергетики.

Также частично обесточены села Трехизбенка (640 потребителей), Победа (165 потребителей) и Алексеевка (269 потребителей). В Трехизбенке, по сообщению местных жителей, упала деревянная опора. В Алексеевке сгорел столб.

Напомним, ранее на севере Луганской области из-за непогоды произошло массовое отключение электроэнергии.
 

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Источник: korrespondent.net

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