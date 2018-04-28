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28. 04. 2018

Под Черкассами столкнулись два авто, есть погибшие

В Черкасской области, возле села Песчаное, в субботу, 28 апреля, произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина и трехлетний ребенок. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в соцсети Facebook.

Авария произошла ориентировочно в 11:30.

"Объезжая большие ямы на дороге, на большой скорости произошло столкновение двух авто - джип Kyron и Lada, при котором погиб мужчина и трехлетний ребенок. В реанимации еще находятся женщина и маленькая девочка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за ям на дорогах.

Ранее в Черкасской области бензовоз на полном ходу врезался в работников дорожной службы.

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Источник: korrespondent.net

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