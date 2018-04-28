Лента RSS
Подписаться на ленту
28 апреля 2018, суббота, 20:15
+16°C
Завтра +24°C
+16°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
28. 04. 2018

Сущенко перевели из одиночной камеры - защитник

Удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко перевели из одиночной камеры в камеру на двоих. Об этом в субботу, 28 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил общественный защитник политзаключенного Марк Фейгин.

Ранее Сущенко перевели в камеру-одиночку, как объявили сотрудники СИЗО, в "интересах национальной безопасности России".

"А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности. Как только суд меня вернул по ст. 49 УПК, необходимость, выходит, отпала? Еще будет немало чудес..." - написал Фейгин.

Ранее сообщалось, что Марка Фейгина лишили статуса адвоката в России.

Напомним, 27 марта Мосгорсуд продлил срок содержания Романа Сущенко под стражей в СИЗО Лефортово на полгода.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.