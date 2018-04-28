Появилось видео тактических учений ВСУ

Появилось видео крупнейших тактико-специальных учений, которые накануне прошли на полигоне, расположенном на побережье Азовского моря. Ролик был опубликован Военным телевидением Украины.

К проведению учений был привлечен личный состав отдельной воздушно-десантной бригады и несколько звеньев ударных вертолетов МИ-24 и транспортных вертолетов МИ-8.

По замыслу учений, наша оперативно-тактическая группа должна была осуществить десантирование в тыл врага. Захватить и уничтожить его опорные пункты и занять оборону, обеспечить проход основных ударных подразделений Вооруженных сил Украины, - гвоорится в сообщении.

В ходе учений стрельба велась только боевыми патронами. Использовалось все имеющееся в десантном подразделении оружие.

"Все поставленные задачи десант выполнил на оценку "отлично". Командиры смогли вовремя сориентироваться в обстановке и принять верные решения. Так же быстро была установлена связь между различными тактическими штурмовыми группами. Командиры смогли поддержать друг друга огнем и действовать согласованно", - сказал заместитель руководителя учений полковник Андрей Качанов.

Ранее сообщалось, что в Украине прошли масштабные тактические учения.

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Источник: korrespondent.net