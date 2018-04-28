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28. 04. 2018

Самолет с украинцами вылетел из Египта - МИД

Самолет с группой украинских туристов вылетел из Шарм-эль-Шейха во Львов. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич на своей странице в соцсети Twitter.

"Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх - Львов - в воздухе. Следующие рейсы - в Киев", - написал Кирилич.

Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх - Львів - у повітрі. Наступні рейси - до Києва. pic.twitter.com/AuMsxpOCE2

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что туроператор планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эль-Шейха во Львов на 21:00 28 апреля и 02:30 29 апреля.

Напомним, более 200 украинцев не смогли вылететь из аэропорта египетского Шарм-эль-Шейха.

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Источник: korrespondent.net

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