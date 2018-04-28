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28. 04. 2018

В Баку вновь горит Trump Tower

В здании Trump Tower в центре Баку в субботу, 28 апреля, вспыхнул второй пожар за день. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

"На месте работают пожарные. Дадим дополнительную информацию", - сказал собеседник агентства.

Небоскреб Trump Tower в Баку снова горит. Недотушили. #Баку #TrumpTowerFire #TrumpTower pic.twitter.com/NLS71uXfgK

— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 апреля 2018 г.

От здания отваливаются горящие элементы. #Баку #TrumpTowerFire #TrumpTower pic.twitter.com/we78IjWgca

— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 апреля 2018 г.

Напомним, 28 апреля в здании Trump Tower, на 13-20 этажах, возник пожар. Огонь потушили спустя три часа.

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Источник: korrespondent.net

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