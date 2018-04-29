Право на субсидии могут потерять 20% получателей



15-20% тех украинцев, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона. Об этом в эфире Громадського радіо заявил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко. 15-20% тех украинцев, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона. Об этом в эфире Громадського радіо заявил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам. субсидии могут потерять люди, которые имеют новые автомобили.

"Это автомобили младше пяти лет. То есть, не сам факт совершения покупки в течение последних пяти лет, наличие автомобиля, со дня выпуска которого прошло меньше времени. То есть, это достаточно ценные вещи", – пояснил он.

Также, по словам чиновника, на субсидию не смогут претендовать те, кто имеет жилье с большой квадратурой.

"Для квартир это 120 квадратных метров, для домов – 200. Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа - то есть, там, где активно проживает большое количество граждан", – отметил Музыченко.

Он пояснил, что новые правила должны повысить эффективность программы субсидий.

"Предусмотрено больше стимулов для того, чтобы наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали", – сказал Музыченко.



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Напомним, в течение 2017 года 8 миллионов украинских семей, то есть половина от всех имеющихся домохозяйств в Украине, обратились за субсидиями.