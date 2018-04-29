США призывают Европу ввести санкции против Ирана



США призывают страны Европы и другие государства ввести санкции против Ирана для ограничения его ракетной программы. Об этом заявил директор по политическому планированию в Госдепартаменте США Брайан Хук, передает Reuters.

"Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана, этот вопрос также занимал важное место в переговорах с европейскими партнерами", – сказал он.

По словам Хука, ситуация вокруг Ирана будет главной темой на переговорах госсекретаря США Майка Помпео с лидерами Саудовской Аравии и Израиля.



В ЕС не договорились о новых санкциях против Ирана

Напомним, ранее Иран пригрозил "энергично" возобновить обогащение урана в том случае, если США выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской атомной программы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net