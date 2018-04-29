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29. 04. 2018

Брижит Макрон рассказала о жизни Меланьи Трамп

 
Супруга президента Франции Бриджит Макрон в интервью Le Monde рассказала о своих впечатлениях от общения с женой американского лидера Меланьей Трамп.
 
По словам Макрон, в жизни первой леди США много ограничений из-за мер безопасности. Меланья Трамп все время находится в окружении охраны и не всегда может делать то, что ей хочется, заметила супруга французского президента.
 
"Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти на улицу. У нее гораздо больше ограничений, чем у меня", – заявила первая леди Франции.
 
Она также отметила, что супруга Трампа вынуждена скрывать свои эмоции на публике, так как к ней всегда приковано внимание прессы, а ее действия могут неправильно интерпретироваться.
 
При этом, по словам жены французского президента, на самом деле Меланья Трамп добрая и открытая.
 
"У нас похожее чувство юмора. Мы обе много смеемся", – рассказала супруга Макрона.

Мелания Трамп впечатлила ярким нарядом
 
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой посетил США с государственным визитом. 

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Источник: korrespondent.net

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