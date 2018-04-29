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29. 04. 2018

США поставили ЕС ультиматум в торговом споре


США поставили страны Евросоюза и Канаду перед выбором: либо они соглашаются на квоты со стороны американских властей, либо США обложат их продукцию жесткими таможенными пошлинами, сообщает Bloomberg.
 
Размер квоты на европейские товары в США – в частности, сталь и алюминий – составит 90% поставок Европы в США за последние два года.
 
"Мы просим всех принять квоты, если не тарифы", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.
 
Сделать выбор нужно до 1 мая – именно в этот день ограничения начнут действовать.
 
Источник в ЕС рассказал агентству, что в Европе считают недопустимым требование США снизить поставки стали и алюминия из Евросоюза. 

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Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 25% на импорт в страну стали и в 10% на импорт алюминия. Позднее ЕС и США договорились начать переговоры по пошлинам на сталь и алюминий. 

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Источник: korrespondent.net

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