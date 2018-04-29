США поставили ЕС ультиматум в торговом споре

США поставили страны Евросоюза и Канаду перед выбором: либо они соглашаются на квоты со стороны американских властей, либо США обложат их продукцию жесткими таможенными пошлинами, сообщает Bloomberg.
Размер квоты на европейские товары в США – в частности, сталь и алюминий – составит 90% поставок Европы в США за последние два года.
"Мы просим всех принять квоты, если не тарифы", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.
Сделать выбор нужно до 1 мая – именно в этот день ограничения начнут действовать.
Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 25% на импорт в страну стали и в 10% на импорт алюминия. Позднее ЕС и США договорились начать переговоры по пошлинам на сталь и алюминий.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net