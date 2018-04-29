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29. 04. 2018

Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном


Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели, сообщает Reuters.

"Я думаю, у нас будет встреча в течение следующих трех или четырех недель", – сказал американский президент.

Трамп подчеркнул, что "это будет очень важная встреча".

Трамп назвал Ким Чен Ына открытым и порядочным человеком

Напомним, представители США и КНДР проводят переговоры для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына. Цель переговоров – добиться ядерного разоружения Северной Кореи. Руководство КНДР заявило, что готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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Источник: korrespondent.net

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