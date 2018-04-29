США призвали все политсилы Армении к честным переговорам



США призывают все стороны политического кризиса в Армении к проведению честных переговоров, говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.

"Как друг Армении, мы призываем все стороны провести честные переговоры по формированию нового правительства в соответствии с конституцией, и прийти к решению, которое будет отражать интересы всех армян", – говорится в документе.

В нем также отмечается, что США являются сторонниками исключительно мирного характера демонстраций, и верят, что "силы безопасности и те, кто реализует свое право на мирные протесты, будут сохранять обязательства по неприменению насилия в предстоящие дни".

Напомним, с 13 апреля в Армении проходили акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян.



Лидер протестов в Армении согласился на переговоры с властью

23 апреля Саргсян ушел в отставку, однако протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

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Источник: korrespondent.net