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29. 04. 2018

В Минск доставят мощи святой княгини – супруги князя Сергея Романова

В Минск 19 мая из Знаменского Синодального собора Нью-Йорка доставят ковчег с десницей православной святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Федоровны и с частицей мощей преподобномученицы инокини Варвары.

Святыни будут пребывать в столице до 22 мая, сообщает sobor.by.

Ковчег со святынями будет находиться в Свято-Духовом кафедральном соборе 19 мая (суббота) с 17.00 до 22.00, затем 20 мая (воскресенье) с 06.00 до 15.00 в Елисаветинском монастыре, в Державном храме, 20 мая (воскресенье) с 10.00 до 24.00, 21 мая (понедельник) – круглосуточно, 22 мая (вторник) с 00.00 до 21.00

Принесение ковчега с частицами мощей приурочено 100-летию со дня мученической кончины царской семьи Романовых и великой княгини Елисаветы.

Великая княгиня Елисавета — внучка королевы Великобритании Виктории, гессенская принцесса, супруга князя Сергея Александровича Романова (убитого террористом в 1905 году), основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Святая Елисавета почитается как одна из подвижниц ХХ века.

Источник: krynica.info

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