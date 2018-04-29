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29. 04. 2018

В минском приходе встретились белорусские и немецкие студенты, работающие с инвалидами

В Минске 26 апреля прошел Международный белорусско-германский научно-практический студенческий семинар «Практический опыт работы с детьми и взрослыми с особенностями психического и физического развития в системе профессиональной подготовки студентов и волонтёрская деятельность».

Семинар прошел на базе Социальных мастерских православного прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», сообщает sobor.by/.

Более 30 человек – студентов из Беларуси и Германии  – собрались вместе, чтобы обсудить современные тенденции организации сопровождения людей с ограниченными возможностями. Речь шла о роли практической работы в ходе профессионального обучения, о волонтерской деятельности, о работе с детьми и взрослыми с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Директор Социальных мастерских, кандидат психологических наук, доцент Марина Кравцова познакомила немецких и белорусских студентов с работой Социальных мастерских прихода, обеспечивающих защищенной трудовой занятостью более 90 человек.

Состоялась встреча с руководителем православного прихода настоятелем митрофорным протоиереем Игорем Коростелёвым, человеком, сыгравшим огромную роль в том, чтобы воспитанники детских психоневрологических интернатов смогли выйти за стены интерната, стали частью общества и получили духовную поддержку.

Источник: krynica.info

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