Итоги 28.04: Субсидии под угрозой и жизнь Меланьи

Польша предложила изменить формат встреч Украина-НАТО

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предлагает изменить формат заседаний комиссии Украина-НАТО с целью обойти вето Венгрии на проведение официальных заседаний.

"Возможно, мы найдем выход, другой, менее формальный формат, чтобы украинцы могли участвовать в этой дискуссии", – сказал он.

Агентство Fitch обновило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-". Прогноз рейтингов "стабильный".

В России признали, что не могут заблокировать Telegram

Заблокировать Telegram, внося в черный список IP-адреса, невозможно, заявил интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев.

Он назвал существующий механизм блокировок неэффективным и предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом, посредством которого он распространяется.

По словам Мариничева, "блокировка Telegramможет продолжаться вечно".

В Украине изменятся правила начисления субсидий

В Украине с 1 мая вступят в силу новые правила начисления субсидий. Так, со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет новые автомобили и большие квартиры или имеет теневую занятость.

В Минсоцполитики сообщили, что право на субсидии могут потерять 20% получателей.

Брижит Макрон рассказала о тяжелой жизни Меланьи Трамп

Супруга президента Франции Бриджит Макрон рассказала о своих впечатлениях от общения с женой американского лидера Меланьей Трамп.

По словам Макрон, в жизни первой леди США много ограничений из-за мер безопасности. Меланья Трамп все время находится в окружении охраны и не всегда может делать то.

Ученые предупредили о магнитной буре на Земле

Астрономы спрогнозировали магнитную бурю второго уровня по пятибалльной шкале на Земле 17 мая.

Магнитные бури второго уровня могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел

Сепаратисты обстреляли район вблизи Донецкой фильтровальной станции, сообщили в штабе АТО.

По данным украинских военных, сепаратисты трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82 и 120 калибра и стрелкового оружия. В результате было сорвано безопасное передвижение рабочего персонала к ДФС для обеспечения работы станции.

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Источник: korrespondent.net