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29. 04. 2018

Архиепископ Стефан освятил новый храм

Архиепископ Гомельский и Жлобинский 27 апреля совершил Божественную литургию и чин освящения нового православного храма святого великомученика Георгия Победоносца в поселке Лукский Жлобинского округа.

Главе Гомельской епархии сослужили секретарь Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев, благочинный Жлобинского округа протоиерей Василий Пилипенко, настоятель прихода протоиерей Петр Гараев и духовенство округа, сообщает eparhiya.by.

По окончании богослужения владыка Стефан возглавил крестный ход, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин, обратился к молящимся со словами Архипастырского назидания и раздал присутствующим памятные иконки.

В этот же день архиепископ Стефан принял участие в торжественной церемонии закрытия Международного турнира по интеллектуальным играм «Фавор» в киноконцертном зале Гомельского Дворца творчества детей и молодежи.

Владыка Стефан поздравил участников Турнира и наградил победителей дипломами и призами от Гомельской епархии.

Источник: krynica.info

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