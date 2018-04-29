Лента RSS
Подписаться на ленту
29 апреля 2018, воскресенье, 08:29
+23°C
Завтра +26°C
+23°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
29. 04. 2018

В Дятлово священники пришли на “Дом без насилия”

В Дятлово 27 апреля настоятель православного прихода святых благоверных князей Бориса Глеба в селе Накрышки Дятловского района иерей Алексей Степанович принял участие в акции Дятловского райисполкома «Дом без насилия».

Мероприятие проходило на территории Вензовецкого сельского совета. Священник Алексей в месте с председателем сельсовета, представителями Вензовецкой СШ и медицинскими работниками посетили с беседой многодетные, малоимущие и неблагополучные семьи, сообщает eparhia.by.

Накануне участие в такой же акции принял настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Козловщина протоиерей Георгий Ярмолич.

Мероприятие проходило на территории Козловщинского сельского совета. Отец Георгий вместе с социальным педагогом и педагогом-психологом средней школы, представителем центра социального обслуживания населения Дятловского района, начальником Козловщинского поста МЧС, участкового милиционера посетили многодетные, малоимущие и неблагополучные семьи, побеседовали с людьми. Священник пожелал взрослым укрепления в вере и подарил иконки.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.