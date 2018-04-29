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29. 04. 2018

В Мире священник и прихожане садили лес

В поселке Мир близ Корелич 27 апреля клирик православного Троицкого храма иерей Федор Лукашевич, молодежь и другие прихожане прихода под руководством работников мирского лесничества приняли участие в посадке леса.

Были высажены саженцы сосны и березы. Все старались работать качественно, что порадовало лесничего, руководившего посадкой, сообщает eparhia.by.

В процессе работы о. Федор беседовал с молодыми людьми об окружающем нас мире, природе, говорил, как нужно нам беречь и приумножать это богатство для последующих поколений.

Источник: krynica.info

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