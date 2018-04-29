В Мексике в течение недели убиты три священника

В Мексике 25 апреля скончался похищенный с целью выкупа 83-летний католический священник Моисес Фабила Рейес.

Священник, о котором первоначально сообщалось как о похищенном, был найден мертвым в центральной части Мексики, сообщает heraldodemexico.com.mx.

Прокуратура штата Морелос сообщила, что родственник идентифицировал тело 83-летнего священника Моисеса Фабила Рейеса. Несмотря на то, что он, как кажется на первый взгляд, умер от сердечного приступа, его смерть считается вызванной насильственными мерами, поскольку он был похищен в начале апреля.

26 апреля кардинал Карлос Агиар Ретес, архиепископ Мехико, опубликовал по поводу гибели Моисеса Фабила Рейеса заявление, в котором просил «Богоматерь Гваделупскую заступиться за него перед Своим Сыном».

Моисес Фабила Рейес служил в храме Богоматери Гваделупской. Эта церковь, расположенная в Мехико, является одним из самых популярных мест паломничества в мире. Количество верующих, посещающих его каждый год 12 декабря, в праздник Мадонны Гваделупской, может достигать 5 миллионов.

Прокуратура сообщила, что Моисес Фабила Рейес был похищен в Куэрнаваке, в штате Морелос, одном из наиболее страдающих от организованной преступности в Мексике. Католический мультимедийный центр сообщил, что священник был в отпуске, когда его похитили 3 апреля в Морелосе. Его семья выплатила выкуп в размере более 100 тысяч долларов.

Предварительное следствие показало, что пожилой священник не смог пережить тяжелые условия, в которых он содержался после похищения.

20 апреля священник Хуан Мигель Контрерас был застрелен в церкви на окраине Гвадалахары, в момент, когда он принимал исповедь у верующих.

Накануне священник Рубен Алькантара , генеральный викарий епархии Каутитлан Изалли, неподалеку от Мехико, был забит до смерти.

После смерти Контрераса кардинал Хосе Франсиско Роблес Ортега, архиепископ Гвадалахары, выступил с заявлением: «Мы выступаем с экстренным призывом к построению культуры мира и примирения. Эти прискорбные события призывают всех нас к гораздо более глубокому и искреннему обращению. Настало время честно посмотреть на нашу культуру и общество и спросить себя, почему мы потеряли уважение к жизни и к священному».

Источник: krynica.info