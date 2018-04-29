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29. 04. 2018

В Бресте православная молодежь танцевала на балу

В Брестской областной филармонии 22 апреля, в праздник святых жен-мироносиц, состоялся бал молодежи православной Брестской епархии, организованный братством святого Серафима Саровского.

Бал, посвященный православному «женскому дню», стал традиционным и проводился в шестой раз, сообщает ekklisia.by.

На мероприятии собрались не только танцоры-участники, но также и многочисленные зрители. Программа состояла из трех отделений и включала в себя показательные и массовые танцы, среди них – вальсы, контрадансы, польки, кадриль, карапет, регтайм, свинг, блюз и другие.

Показательные выступления исполнили пары, принимавшие участие в репетициях, проводимых на базе Серафимовского прихода. В массовых танцах смогли поучаствовать все желающие.

В завершении мероприятия всем девушкам, присутствующим на балу, были вручены розы.

Источник: krynica.info

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