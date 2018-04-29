Архиепископ Иоанн доставил подарки сиротам

Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн 25 апреля в сопровождении председателя отдела социальной работы и благотворительности православной Брестской епархии протоиерея Сергия Чируна посетил детские дома семейного типа в Бресте.

Владыка Иоанн поздравил детей с праздником Пасхи, подарил им сладости и другие подарки, сообщает ekklisia.by.

Пасхальные песни исполнил детский хор Николаевского храма под руководством Ангелины Дейнека.

Дети домов семейного типа также подготовили небольшие выступления.

24 апреля владыка Иоанн посетил диагностико-реабилитационный центр «Веда» Бреста, где поздравил детей с праздником Пасхи, благословил и вручил праздничные подарки.

Дети центра подготовили представление. Затем выступил детско-юношеский хор кафедрального Симеоновского собора, после чего был показан короткий спектакль по мотивам сказки «И так сойдет» в исполнении молодежи православного братства собора.

Источник: krynica.info