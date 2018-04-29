Лента RSS
Подписаться на ленту
29 апреля 2018, воскресенье, 08:29
+23°C
Завтра +26°C
+23°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
29. 04. 2018

Архиепископ Иоанн доставил подарки сиротам

Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн 25 апреля в сопровождении председателя отдела социальной работы и благотворительности православной Брестской епархии протоиерея Сергия Чируна посетил детские дома семейного типа в Бресте.

Владыка Иоанн поздравил детей с праздником Пасхи, подарил им сладости и другие подарки, сообщает ekklisia.by.

Пасхальные песни исполнил детский хор Николаевского храма под руководством Ангелины Дейнека.

Дети домов семейного типа также подготовили небольшие выступления.

24 апреля владыка Иоанн посетил диагностико-реабилитационный центр «Веда» Бреста, где поздравил детей с праздником Пасхи, благословил и вручил праздничные подарки.

Дети центра подготовили представление. Затем выступил детско-юношеский хор кафедрального Симеоновского собора, после чего был показан короткий спектакль по мотивам сказки «И так сойдет» в исполнении молодежи православного братства собора.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.