Сутки в АТО: 61 обстрел, семь раненых

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 61 раз - ранены четверо украинских военнослужащих, еще три получили боевое ранение. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook в воскресенье, 29 апреля.

По данным штаба, на луганском направлении фронта сепаратисты из 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов обстреляли украинские позиции вблизи Новотошковского.

Также 122 мм артиллерийские системы и вооружения танка российские сепаратисты применили в районе Крымского, а минометы калибра 120 мм - под Троицким и Луганским.

Кроме этого огонь велся по украинским укреплениям вблизи Причепиловки, Новоселовки, Новозвановки, Попасной и Луганского. Вооружения БМП применялось в районе Троицкого.

На донецком направлении применялись 120 и 82 мм минометы, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По защитникам Водяного, Широкино и Марьинки велся снайперский огонь.

Напомним, за предыдущие сутки, 27 апреля, позиции украинских военных в зоне АТО обстреляли 53 раза, пострадали три бойца.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net