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29. 04. 2018

При пожаре на фабрике Тайваня погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли на Тайване в результате крупного пожара, вспыхнувшего в ночь на фабрике в городе Таоюань. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Среди жертв трагедии числятся двое рабочих-мигрантов из Таиланда и пятеро пожарных. Еще семь сотрудников пожарно-спасательного отряда пострадали и доставлены в больницы. Состояние двух из них расценивается врачами как тяжелое.

Причина пожара на данный момент не установлена, ведется расследование.

Напомним, в результате недавнего землетрясения на Тайване погибли десять человек.

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Источник: korrespondent.net

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