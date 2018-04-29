Популярный священник принял участие в проекте «МОЛОДЕЖЬ ONLINE»

Минский областной исполнительный комитет провел 26-27 апреля областной форум в рамках реализации инновационного молодежного образовательного проекта «Молодежь online».

Участниками форума стали государственные служащие, активисты БРСМ, журналисты, а также православный священник Павел Сергеев, настоятель прихода Николая Чудотворца в агрогородке Лядно Слуцкого района, руководитель епархиального отдела по делам молодежи, сообщает sluck-eparchiya.by.

Опыт, приобретенный отцом Павлом, будет внедрен в практику молодежных братств епархии, которые уже сейчас активно присутствуют в интернете. Сам отец Павел ведет аккаунты во многих популярных социальных сетях, среди которых — Facebook, Vk, Instagram, Twitter. В планах священника — развитие своего YouTube-канала, ориентированного на широкую молодежную аудиторию.

Источник: krynica.info