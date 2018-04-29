Лента RSS
Подписаться на ленту
29 апреля 2018, воскресенье, 10:00
+23°C
Завтра +26°C
+23°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
29. 04. 2018

Популярный священник принял участие в проекте «МОЛОДЕЖЬ ONLINE»

Минский областной исполнительный комитет провел 26-27 апреля областной форум в рамках реализации инновационного молодежного образовательного проекта «Молодежь online».

Участниками форума стали государственные служащие, активисты БРСМ, журналисты, а также православный священник Павел Сергеев, настоятель прихода Николая Чудотворца в агрогородке Лядно Слуцкого района, руководитель епархиального отдела по делам молодежи, сообщает sluck-eparchiya.by.

Опыт, приобретенный отцом Павлом, будет внедрен в практику молодежных братств епархии, которые уже сейчас активно присутствуют в интернете. Сам отец Павел ведет аккаунты во многих популярных социальных сетях, среди которых — Facebook, Vk, Instagram, Twitter. В планах священника — развитие своего YouTube-канала, ориентированного на широкую молодежную аудиторию.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.