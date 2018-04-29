Боты из РФ вмешались в британские выборы - Times

Российские боты вмешались в прошлогодние парламентские выборы в Великобритании. Об этом говорится в совместном расследовании газеты The Sunday Times и Университета Суонси.

Так, согласно материалам расследования, около 6500 аккаунтов в Twitter были созданы в России для поддержки Лейбористской партии и ее лидера Джереми Корбина перед выборами.

Сообщается, что авторы сообщений критиковали премьер-министра Терезу Мэй. В частности авторы сообщений указывали, что нападение террористов на Манчестер арену было связано с сокращением числа полицейских еще в те времена, когда Мэй отвечала за МВД.

Кроме того, часть аккаунтов были идентифицированы как боты - роботы, которые под английскими женскими именами "бомбардировали" общественность сообщениями на тему политики. Они лестно отзывались о лейбористах, критикуя при этом Консервативную партию.

Сотрудники из университета Суонси сообщили о том, что призвали Twitter провести собственное расследование, чтобы определить истинный масштаб российского вмешательства в британские выборы.

Напомним, в Великобритании 8 июня состоялись досрочные парламентские выборы. Выборы прошли в условиях высокого уровня террористической угрозы. За последние несколько месяцев в стране произошли сразу три крупных теракта.

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Источник: korrespondent.net