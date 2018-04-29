Епископ Леонид пришел на утреник в детский сад

Епископ Туровский и Мозырский Леонид 25 апреля пришел на Пасхальный утреник в мозырский ясли-сад № 7.

Главу Туровской епархии сопровождали настоятель храма Введения во Храм Пресвятой Богородицы протоиерей Илья Шить, настоятель храма святого Георгия Победоносца протоиерей Валерий Пивоваров, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» иерей Александр Бушляков, сотрудники Туровского епархиального управления, сообщает turov.by.

В актовом зале воспитанники и воспитатели детского сада выступили с концертной программой, посвященной светлому празднику Воскресения Христова. Программа была подготовлена при участии учеников СШ № 6 и ДШИ № 1.

По завершении утренника епископ Леонид сердечно поздравил ребят и всех собравшихся с Пасхой Господней – событием, которая святая церковь молитвенно чтит на протяжении сорока дней.

Глава епархии подарил детскому саду икону Воскресения Господа.

Источник: krynica.info