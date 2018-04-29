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29. 04. 2018

В Пакистане в ближайшее время могут освободить Асию Биби

Пакистанская христианка Асия Биби, обвиненная в «богохульстве» и томящаяся уже 9 лет в тюрьме, обратилась к христианам во всем мире с просьбой поститься и молиться за ее освобождение.

Ее сообщение передал муж Асии Биби, который недавно посетил свою жену в тюрьме, чтобы сообщить ей о будущем слушании ее дела в Верховном суде Пакистана, сообщает sedmitza.ru.

Мужчина рассказал, что его жена — «в хорошей форме, полна надежды и доверия». «Она сказала нам, что всю пятницу будет молиться и просит о молитве всех людей доброй воли». Муж Асии Биби выразил надежду, что его жену поддержит весь христианский мир, объединившись в общей молитве.

После девяти лет тюремного заключения ее дело, как кажется, близко к решению. В ближайшее время состоится судебное разбирательство, которое решит вопрос о ее возможном освобождении.

Пакистанская христианка была арестована по сфабрикованному обвинению в «богохульстве» и оскорблении исламского пророка Мухаммеда. В течение многих лет она находится в тюрьме, в то время как фанатики-исламисты призывают власти Пакистана предать ее смертной казни.

Адвокат женщины подчеркнул, что она «является для всех примером большой силы и непоколебимой веры».

Дата апелляционного слушания должна быть объявлена на следующей неделе. Судебный процесс будет возглавлять председатель Верховного суда, что дает надежду на прозрачность и справедливость судебного разбирательства.

Источник: krynica.info

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