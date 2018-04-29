В Лепеле прошла акция в пользу погорельцев

В Боровке близ Витебска 22 апреля прошла православная IV Пасхальная благотворительная акция «Это мой выбор!»

В рамках благотворительного мероприятия прошла выставка-ярмарка, где можно было приобрести разнообразные пасхальные сувениры и попробовать вкуснейшую домашнюю выпечку. В это же время проходили профессиональные пасхальные мастер-классы: «Роспись пряников», «Роспись по ткани», «Аквагрим», «Пасхальное яйцо», «Пасхальный фетр», «Декупаж», «Плетение из газет», «Пасхальные забавы» и фотосессия «Пасхальный фотосет».

Во время открытия акции с приветственными словами и поздравлениями выступили благочинный Лепельского округа протоиерей Адам Коледа и председатель Боровского сельского исполкома Валерий Кляшторный, сообщает vitprav.by.

Во второй части праздника вниманию гостей был представлен мюзикл «И станет сердце другим». Спектакль подготовили воспитанники и преподаватели воскресных школ «Звонцы» деревни Боровка и «Свет Фавора» Лепеля.

В завершении мероприятия перед участниками акции выступил гость мероприятия — руководитель отдела социальной направленности Витебской епархии иерей Виктор Гляд.

Ценой участия в акции традиционно стало посильное пожертвование. В этом году во время благотворительного мероприятия было собрано 415,01 бел. руб., 650 росс. руб. и 100 укр. гривен. Все средства будут направлены на оказание помощи семье лепельчан Кордик, которая дважды за минувший год пострадала от пожара.

Источник: krynica.info