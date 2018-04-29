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29. 04. 2018

Польша и Католическая Церковь Беларуси помогли спецучилищу

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 27 апреля принял участие в открытии проекта помощи в Кривичском специальном лечебно-воспитательном профессионально-техническом училище закрытого типа.

Проект помощи в целях развития профинансирован в рамках малых грантов посольства Польши в Беларуси и имеет название «Формула успеха», сообщает catholic.by.

Частью проекта является создание на территории училища в Кривичах мастерской по ремонту автомобилей, дающей возможность получения профессии автомеханика. Получение практических умений в училище облегчит молодым людям поиск и начало легальной работы.

С речами выступили архиепископ Кондрусевич, Временный Поверенный в делах посольства Польши Михал Хабрас.

После торжественного открытия присутствующие смогли осмотреть новый класс и стенды. Директор учреждения провел экскурсию по училищу, а учащиеся представили небольшой концерт.

Источник: krynica.info

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