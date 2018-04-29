В Украине проходят первые выборы в 40 общинах

В Украине проходят первые выборы в 40 объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ в воскресенье, 29 апреля.

Так, сегодня первые выборы проходят в 4 городских, 14 поселковых и 22 сельских территориальных общинах. В состав этих объединенных общин вошли 133 местных совета.

В частности, в Винницкой области выборы проходят в 1 объединенной территориальной общине, в Волынской - 1, Днепропетровской - 4, Донецкой - 1, Запорожской - 7, Ивано-Франковской - 2, Кировоградской - 3, Луганской - 1, Одесской - 3, Полтавской - 2, Ровенской - 3, Сумской - 1, Тернопольской - 2, Харьковской - 4, Херсонской - 1, Хмельницкой - 2, Черновицкой - 2.

Кроме того, 29 апреля пройдут дополнительные выборы депутатов в общинах, присоединенных к ОТО.

После проведения сегодняшних выборов в целом в Украине будет создано 705 объединенных территориальных общин.

Напомним, в конце декабря 2017 года полиция завела 12 уголовных дел по фактам нарушений во время местных выборов. Тогда проходили первые голосования в 51 объединенной территориальной общине.

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Источник: korrespondent.net