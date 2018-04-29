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29. 04. 2018

Выросло число жертв ДТП в Кривом Роге

В Кривом Роге скончался пассажир маршрутного такси, попавшего в смертельное ДТП 17 апреля. Мужчина умер в ночь на воскресенье, 29 апреля, сообщает Первый криворожский.

На данный момент это уже 11 жертва столкновения легкового автомобиля, автобуса и маршрутки. Еще один пострадавший в результате ДТП находится в реанимации.

По данным издания, некоторые из пострадавших пассажиров с травмами средней тяжести уже дома, еще несколько человек обращаются за медицинской помощью повторно.

Ранее суд арестовал на два месяца водителя автомобиля Mazda, подозреваемого в совершении тройного ДТП в Кривом Роге 17 апреля.

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Источник: korrespondent.net

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