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29. 04. 2018

Из Шарм-эль-Шейха улетели не все украинцы - МИД

В египетском Шарм-эль-Шейхе в Египте до сих пор остается часть украинцев, которые не могут вылететь домой. Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter в воскресенье, 29 апреля.

По словам дипломата, украинцев обещают вывезти сегодня во второй половине дня. Ранее сообщалось, что второй рейс планировался на 24.00.

"Туристическая компания сообщает о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, 29 апреля во второй половине дня", - написал Кирилич.

Напомним, более 200 украинских туристов больше суток не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха. Накануне вечером один самолет доставил группу туристов во Львов, еще один - в Киев.

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Источник: korrespondent.net

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