В Москве запретили Навальному проводить акцию 5 мая

Мэрия Москвы запретила оппозиционному политику Алексею Навальному проводить шествие, запланированное на 5 мая. Об этом Навальный в субботу, 28 апреля, сообщил на своей странице в Twitter.

Мэрия мотивировала свой запрет тем, что Алексей Навальный отказался проводить мероприятие на предложенных ими площадках. Однако политик все равно призвал своих сторонников выйти 5 мая на несогласованное шествие по Тверской улице.

В свою очередь, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников подтвердил запрет. "Конечно, запрещаем, если они не согласились выйти на предложенный маршрут", - заявил он.

По словам Черникова, его департамент обратился в прокуратуру, чтобы прокуроры предупредили организаторов акции о том, что их действия в случае проведения митинга будут незаконными. Он также отметил, что считает отказ Навального от согласованной акции "безответственным".

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального подал заявку на проведение шествия по Тверской в конце апреля. При этом организаторы митинга уточняли, что они готовы провести акцию и на любой другой улице в пределах Садового кольца.

Однако мэрия Москвы предложила в качестве площадки для проведения митинга проспект Академика Сахарова, что не устроило ФБК.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net