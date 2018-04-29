В Ереване протестующие перекрывают дороги

В столице Армении в воскресенье, 29 апреля, возобновились протесты против правящей партии. По данным местных СМИ, акции возобновились в центре Еревана шествиями студентов. Конечным пунктом маршрута объявлена площадь Республики, где вечером запланирован митинг оппозиции.

Также сообщается, что сторонники оппозиции уже собираются возле здания правительства.

Как передает корреспондент Интерфакса, сотни демонстрантов проводят шествия почти по всем улицам Еревана, перекрывают дороги мусорными баками, скамейками.

Также протестующие перекрывают дороги в некоторых областях страны.

Напомним, с 13 апреля в Армении проходили акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян.

Позже, 23 апреля, Саргсян ушел в отставку, однако протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

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Источник: korrespondent.net