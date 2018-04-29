На восстановление Большого Барьерного рифа выделят $380 млн

Австралийское правительство вложит в восстановление Большого Барьерного рифа 500 млн австралийских долларов (более $379 млн). Как сообщает Reuters, средства предназначены для очистки воды и защиты кораллов от нападений морских звезд.

Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый риф, находящийся в Тихом океане. Гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Риф тянется вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2,5 тыс. км и занимает площадь около 344,4 тыс. кв. км. Это самый большой на Земле природный объект, образованным живыми организмами, его даже можно увидеть из космоса.

В январе сообщалось, что атаки морских звезд стали столь разрушительны, что власти Австралии решили уничтожать их. Морская звезда питается кораллами, покрывая их своим желудком и используя пищеварительные ферменты, чтобы превращать ткани в жидкость.

Кроме того, риф сейчас находится в нестабильном состоянии после двух лет сильного обесцвечивания.

Ранее в компании Deloitte подсчитали прямую и косвенную прибыль, которую приносит Австралии существование Большого Барьерного рифа.

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Источник: korrespondent.net