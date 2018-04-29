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29. 04. 2018

В Мексике более 50 авто попали в ДТП

В Мексике произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись более 50 авто, сообщает ТАСС.

ДТП произошло на трассе Сальтильо - Монтеррей на северо-востоке страны. В результате пострадали 15 человек, пятерых экстренно отвезли в местную больницу. Помощь пострадавшим оказывали спасатели, сотрудники Федеральной полиции и медики Красного Креста.

 
Предварительная причина аварии - плохая видимость на дороге из-за тумана. На данный момент трассу временно перекрыли для движения транспорта.

 

Ранее в мексиканском штате Веракрус на юго-востоке страны также случилось крупное ДТП с участием более 20 легковых автомобилей и грузовиков. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, что В Мексике в результате двух вооруженных столкновений в штате Герреро на юге страны погибли 16 человек – шесть полицейских и 10 подозреваемых. 

Источник: korrespondent.net

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