В Австралии студентов эвакуировали из-за гнилого фрукта

Жителей общежития университета Мельбурна, Австралия, эвакуировали из-за подозрительного запаха, источником которого оказался гнилой дуриан, сообщается в прес-центре спасательной службы штата Виктория.

В службу поступило уведомление о подозрительном запахе в библиотеке общежития. Примерно 500 студентов и преподавателей были эвакуированы из здания из-за подозрения в распространении газа или химических веществ.

После обследования помещения было обнаружено, что источником запаха был гниющий дуриан, находящийся в шкафу на кухне. Запах распространился по зданию через систему кондиционирования.

Дуриан является фруктом с довольно специфическим запахом. Его плоды часто запрещено проносить в гостиницы, на борт самолета или в общественный транспорт. Экспортируют фрукт чаще всего в сушеном или консервированном виде.

Напомним, что в западной Австралии в возрасте 43 лет умерла самка паука из семейства ктенизидов, популяцию которых длительное время изучали австралийские ученые.

Источник: korrespondent.net