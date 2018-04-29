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29. 04. 2018

В Австралии студентов эвакуировали из-за гнилого фрукта

Жителей общежития университета Мельбурна, Австралия, эвакуировали из-за подозрительного запаха, источником которого оказался гнилой дуриан, сообщается в прес-центре спасательной службы штата Виктория.

В службу поступило уведомление о подозрительном запахе в библиотеке общежития. Примерно 500 студентов и преподавателей были эвакуированы из здания из-за подозрения в распространении газа или химических веществ.

После обследования помещения было обнаружено, что источником запаха был гниющий дуриан, находящийся в шкафу на кухне. Запах распространился по зданию через систему кондиционирования.

Дуриан является фруктом с довольно специфическим запахом. Его плоды часто запрещено проносить в гостиницы, на борт самолета или в общественный транспорт. Экспортируют фрукт чаще всего в сушеном или консервированном виде. 

Напомним, что в западной Австралии в возрасте 43 лет умерла самка паука из семейства ктенизидов, популяцию которых длительное время изучали австралийские ученые.

Источник: korrespondent.net

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