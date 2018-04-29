Главу райотдела полиции Херсонской области нашли мертвым

В Херсонской области руководителя районного подразделения полиции нашли мертвым, сообщает пресс-служба областной полиции.

Тело чиновника у него дома обнаружил один из коллег.

Открыто уголовное производство по ч.асти 1 статьи 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проводятся служебное расследование и необходимые следственные действия. По информации источников "Укринформа", умершим является начальник Горностаевского райотдела Национальной полиции в Херсонской области. Его якобы нашли повешенным дома.

Напомним, 24 апреля в Херсоне был застрелен известный местный бизнесмен Игорь Пащенко, его охранник госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Источник: korrespondent.net