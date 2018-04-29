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29. 04. 2018

Россияне хранят в британских офшорах почти $50 млрд - СМИ

 
Совокупный объем средств, который россияне хранят на офшорных счетах британских заморских территорий, составляет по меньшей мере 34 млрд фунтов стерлингов, или 47 млрд долларов, сообщает The Sunday Times со ссылкой на данные неправительственной организации Global Witness.
 
Эта сумма в пять раз превышает объем средств россиян, размещенных в самой Великобритании, пишет газета. При этом более 30 млрд фунтов приходится на Британские Виргинские острова.
 
 
Общий поток средств из России, прошедших через британские территории, оценивается в 110 млрд долларов.
 
Таким образом, Великобритания - второе по популярности направление для российских офшорных инвестиций после Кипра.
 
Напомним, в британском парламенте российских олигархов хотят обязать раскрыть данные о собственности на территории Великобритании и отчитаться об источниках доходов. Такие инициативы появились после отравления на территории Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. В Британии в нападении на Скрипаля обвинили Россию.
 
В ООН призвали наказывать за злоупотребления с офшорами
 

Источник: korrespondent.net

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