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29. 04. 2018

В Запорожье полицейские расстреляли мужчину

В Запорожье, на улице Юности, полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, который бросился на них с топором, сообщает gazeta.zp.ua.

Один полицейский уговаривал мужчину бросить топор, однако тот не сдавался, а потом бросился на патрульных, тогда они открыли огонь.

Из видео понятно, что прозвучало не менее 6 выстрелов. Жив ли нападавший - неизвестно. В полиции пока ситуацию не прокомментировали.

Напомним, в Запорожье на пешехода упал подъемник мусоровоза, в результате чего мужчина погиб.

Источник: korrespondent.net

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