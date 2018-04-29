Сводка АТО: 13 обстрелов за день, пострадавших нет

На Донбассе, в зоне проведения Антитеррористической операции, по состоянию на 18.00 воскресенья зафиксировано 13 обстрелов украинских опорных пунктов, говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

Ни один украинский военный не пострадал.

На Луганском направлении из запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Причепиловка. На Донецком направлении из подствольных гранатометов и стрелкового оружия дважды обстреляли Водяное и Авдеевку.

Кроме этого, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по украинским военным вблизи Красногоровки и Шахты "Бутовка". Также стрелковое оружие применяли в районе Марьинки и Широкино.

Напомним, что за минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 61 раз - ранены семь украинских военнослужащих.

МИД Украины призывает стран-партнеров увеличить давление на Россию из-за агрессии на Донбассе.

Источник: korrespondent.net