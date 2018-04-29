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29. 04. 2018

Появились подробности убийства начальника полиции в Херсонской области

 
В Херсонской области в собственном доме нашли мертвым начальника Горностаевского районного отдела полиции Руслана Бабича, который перестал выходить на связь с подчиненными 28 апреля, сообщает местное издание Херсонцы.
 
В райотделе решили, что руководитель отдыхает, его беспокоить не стали. 29 апреля начальник не приехал на сдачу суточного дежурства, после чего его коллега пошел к нему на съемную квартиру, где и обнаружил его мертвым. Мужчина якобы повесился с помощью связки из двух ремней.
 
СМИ утверждают, что явных причин для суицида у Бабича не было. На месте не нашли ни предсмертной записки, ни признаков убийства.
 
Напомним, что полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проводятся служебное расследование и необходимые следственные действия.
 

Источник: korrespondent.net

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