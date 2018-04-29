Ким Чен Ын готов к диалогу с Японией

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов "в любое время" начать диалог с Японией, заявил на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, передает японское агентство Kyodo.

До этого японский премьер позитивно оценил проведение межкорейского саммита.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР переведет часы для синхронизации времени с Южной Кореей.

27 апреля 2018 года состоялся межкорейский саммит на высшем уровне при участии лидера КНДР и президента Южной Кореи. Встреча проходила в приграничной деревне Пханмунджом. По результатам исторического саммита была подписана декларация, согласно которой стороны до конца года подпишут мирный договор. Кроме того, Северная Корея подтвердила намерение отказаться от ядерного оружия, если все стороны заключат мирное соглашение.

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Источник: korrespondent.net