Лидер протестов в Армении не намерен менять отношения с РФ

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян встретился с делегацией депутатов Государственной думы России и заверил их, что у армянской оппозиции нет никаких намерений пересматривать отношения с Россией, сообщает BBC.

"Нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов, и армяно-российским отношениям ничего не угрожает", - сказал он.

Пашинян считает, что "геополитические реверсы очень опасны для любой страны".

Оппозиционный лидер, который пока что является единственным кандидатом на пост премьера Армении, заявил, что не является прозападным политиком, как его пытаются представить в западной прессе.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, Пашинян на встрече с делегацией Госдумы России заявил, что его приоритет внешней политики — это ориентир на Москву.

"Он заявил о том, что Россия для него приоритет, евразийское экономическое сотрудничество, ОДКБ, охрана границы нашими пограничными службами, размещение 205-й бригады. В общем то, что касается внешней политики, — это ориентир на Россию. Это им было заявлено", - сказал Водолацкий. Делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, встретилась со всеми фракциями национального собрания (парламента) Армении. Напомним, что в Армении с середины апреля продолжаются протесты. Сначала армяне протестовали против назначения Сержа Саргсяна на пост премьера. Он занимал пост президента с 2008 по 2018 годы. Перед окончанием его полномочий конституцию изменили и Армения стала парламентской республикой - таким образом реальная власть перешла к премьеру. 23 апреля Саргсян ушел в отставку. Протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера. Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания 1 мая.

Источник: korrespondent.net