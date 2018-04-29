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29. 04. 2018

На границе сектора Газа убиты трое палестинцев

Военные Израиля застрелили на границе сектора Газа трех палестинцев, один из которых пытался незаконно проникнуть на израильскую территорию, а двое других напали на солдат со взрывными устройствами. Об этом 29 апреля сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что двое палестинцев были убиты после того, как пересекли границу и напали на израильских солдат, бросая коктейли Молотова.

A short while ago, 2 terrorists who infiltrated into Israel hurled explosive devices at IDF soldiers. In response, the soldiers fired towards the terrorists, who were killed. It should be noted that this is the second incident this evening

— IDF (@IDFSpokesperson) 29 апреля 2018 г.

Еще двое пытались перелезть через ограждение и попасть на территорию Израиля. Во время их задержания один из нарушителей был убит, другого допрашивают.

In response, IDF troops fired towards them. One of the suspects was killed, and the other was injured and transferred to security forces for further questioning

— IDF (@IDFSpokesperson) 29 апреля 2018 г.

Израильские власти считают убитых представителями террористической группировки Хамас.

Напомним, за последний месяц военные убили на границе Израиля с сектором Газа почти 50 палестинцев, в основном из числа наиболее агрессивных участников Марша возвращения

Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали шесть военно-морских целей в секторе Газа в ответ на попытку прорыва палестинцев через границу.

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Источник: korrespondent.net

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