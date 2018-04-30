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30. 04. 2018

В Сирии с помощью ракет атаковали склады оружия − СМИ

По сирийским складам оружия в окрестностях Хамы и Алеппо были нанесены удары, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Первоначально предполагалось, что это были авиаудары, но позже источник уточнил, что применялись "вражеские ракеты".

В частности, был атакован склад оружия 47-й бригады армии в окрестностях Хамы, в результате чего произошли мощные взрывы и возник сильный пожар.

По данным источника агентства, склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией. Информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, неверна.

Напомним, 9 апреля авиабаза ВВС Сирии в провинции Хомс подверглась ракетному удару. Позже стало известно, что базу разбомбили израильские ВВС с личного согласия президента США Дональда Трампа.

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Источник: korrespondent.net

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