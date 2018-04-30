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30. 04. 2018

В Австрии разбился самолет, погибли два человека

На западе Австрии в воскресенье, 29 апреля, потерпел крушение небольшой самолет из Швейцарии, в результате чего погибли два человека, сообщает Tiroler Tageszeitung.

Отмечается, что мотопланер потерпел крушение близ аэропорта города Инсбрук. Ранее он приземлился в Австрии и после заправки взлетел, однако, по словам очевидцев, внезапно быстро потерял высоту и упал в поле.

Спасатели прибыли на место инцидента очень быстро, однако двух пассажиров спасти не удалось. Маленький самолет был разрушен в результате удара об землю.

Причина крушения и личности погибших пока не установлены.

В Канаде самолет приземлился на шоссе

Ранее сообщалось, что в результате аварии самолета Boeing, который вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту Филадельфии, один пассажир погиб и еще семеро были ранены.

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Источник: korrespondent.net

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